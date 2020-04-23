Россия проведет около десяти испытательных пусков ракеты «Циркон»
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Россия проведет еще около десяти испытательных запусков новой гиперзвуковой ракеты «Циркон» в рамках государственных испытаний, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе.
По словам источника, пуски будут проведены в 2020 и 2021 годах с двух носителей.
В частности, семь или восемь пусков «Циркона» будут произведены с борта фрегата «Адмирал Горшков», заявил источник. Он добавил, что остальные два или три раза ракета будет выпущена с подводной лодки «Северодвинск», при этом минимум один раз запуск будет произведен из подводного положения.
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