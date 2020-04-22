Власти Чечни объяснили появление федеральных войск в регионе
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Спикер парламента Чечни Магомед Даудов объяснил во время прямого эфира в Instagram появление федеральных войск в Надтеречном районе Чечни.
По его словам, они проводили учения, которые были объявлены еще три месяца назад.
«Из Серноводского района, через гору переходя в Надтеречный район, остановились для передислокации», — добавил спикер.
Даудов отметил, что в регионе расположено несколько военных частей.
Ранее в Южном военном округе сообщили, что дополнительные войска не вводились.
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