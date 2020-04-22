В США не исключили «повреждения» российского Т-14 «Армата» в Сирии

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Отправка Россией своего перспективного танка Т-14 «Армата» в Сирию может закончиться провалом. Об этом пишет американское издание The Drive.

По мнению авторов материала, повреждение боевой машины окажется крайне неловким обстоятельством для России, поскольку это не соответствует ее «пропагандистским» целям.

В статье также говорится, что Москва уже давно пользуется конфликтом в Сирии как возможностью опробовать свою новую военную технику.

Журналисты утверждают, что Россия ранее уже испытывала истребители Су-35С и Су-57, а также крылатые ракеты «Калибр» и Х-101.

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