SANA: Сирия отразила воздушую атаку Израиля
Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
Сирийская система ПВО отразила воздушную атаку Израиля над Пальмирой, передает SANA.
«ПВО отразили израильскую агрессию в небе над Пальмирой», — говорится в сообщении.
Отмечается, что сбиты несколько ракет Израиля.
Принадлежавшие Сирии с 1940-х годов Голаны были захвачены Израилем в 1967 году. В 1981 году израильский парламент принял закон, в одностороннем порядке провозглашающий суверенитет еврейского государства над этой территорией. Совбез ООН в том же 1981 году утвердил резолюцию, согласно которой аннексия была признана недействительной.