SANA: Сирия отразила воздушую атаку Израиля

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Сирийская система ПВО отразила воздушную атаку Израиля над Пальмирой, передает SANA.

«ПВО отразили израильскую агрессию в небе над Пальмирой», — говорится в сообщении.

Отмечается, что сбиты несколько ракет Израиля.

Принадлежавшие Сирии с 1940-х годов Голаны были захвачены Израилем в 1967 году. В 1981 году израильский парламент принял закон, в одностороннем порядке провозглашающий суверенитет еврейского государства над этой территорией. Совбез ООН в том же 1981 году утвердил резолюцию, согласно которой аннексия была признана недействительной.