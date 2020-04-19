Американская пресса оценила военную мощь российских ракет «Циркон»

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Российские гиперзвуковые корабельные ракеты «Циркон» представляют угрозу для военно-морского флота США, поскольку их практические невозможно перехватить, пишет американская газета The National Interest.

«Само оружие очень маневренное. Использование перехватчиков для остановки гиперзвуковой ракеты — это все равно, что пытаться сбить пулей в пулю», — считает автор статьи.

По словам издания, российский «Циркон» обладает взрывной силой, способной «проделать дыру в авианосце». Отследить перемещение таких ракет на российских подводных лодках практически невозможно, так как субмарины способны неделями оставаться под водой.

«Передовые российские системы объединены совершенно новым способом — усовершенствованной конструкцией атомной подводной лодки в сочетании с передовыми гиперзвуковыми крылатыми ракетами», — пишет National Interest.

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