Турчинов поставил себе в заслугу создание «ракетного щита» Украины

Экс-секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Александр Турчинов заявил, что благодаря его работе в стране был создан «ракетный щит». Об этом сообщает РИА «Новости».

Он отметил, что для него во время нахождения на посту секретаря СНБО приоритетным «было построение ракетного щита» Украины, а также ракетная программа.

«Я стоял за ее созданием и контролировал ее реализацию», — сказал Турчинов.

Он подчеркнул, что Украина «фактически» обладает ракетами, которые якобы способны эффективно уничтожать цели на большом расстоянии. Кроме того, он сообщил, что вооруженные силы страны имеют крылатые ракеты, которые «могут надежно уничтожать» любые морские цели, находящиеся в Черном и Азовском морях.