МИД назвал «жесткое» условие для обсуждения с США новых гиперзвуковых систем России

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Замглавы МИД России Сергей Рябков назвал неотменное условие для обсуждения с Соединенными Штатами новых российских систем гиперзвукового оружия, передает РИА «Новости».

По его словам, данный диалог не состоится без комплексного обсуждения американских проектов по гиперзвуку, создания глобальной ПРО и размещения оружия в космосе, а также по другим программам, которые крайне дестабилизируют стратегическую сферу.

Рябков напомнил, что в 2019 году в рамках Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) для США провели показ ракетоносителя с планирующим блоком «Авангард». И если действующий договор останется в силе «в течение каких-то нескольких лет после истечения первоначального десятилетнего срока, то, наверное, будет оправдано говорить, что эта система будет введена в рамки этого договора», добавил заместитель министра.

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