МИД назвал «жесткое» условие для обсуждения с США новых гиперзвуковых систем России
Замглавы МИД России Сергей Рябков назвал неотменное условие для обсуждения с Соединенными Штатами новых российских систем гиперзвукового оружия, передает РИА «Новости».
По его словам, данный диалог не состоится без комплексного обсуждения американских проектов по гиперзвуку, создания глобальной ПРО и размещения оружия в космосе, а также по другим программам, которые крайне дестабилизируют стратегическую сферу.
Рябков напомнил, что в 2019 году в рамках Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) для США провели показ ракетоносителя с планирующим блоком «Авангард». И если действующий договор останется в силе «в течение каких-то нескольких лет после истечения первоначального десятилетнего срока, то, наверное, будет оправдано говорить, что эта система будет введена в рамки этого договора», добавил заместитель министра.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ: