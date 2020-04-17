СМИ: неизвестные застрелили шесть человек на базе США в Афганистане

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Неизвестные открыли огонь на американской военной базе Баграм в афганской провинции Парван, передает агентство Синьхуа со ссылкой на местные власти.

В результате были застрелены шесть человек.

По данным агентства, погибшие являются местными жителями, работавшими на объекте.

Других подробностей пока не приводится.

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