СМИ: неизвестные застрелили шесть человек на базе США в Афганистане
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Неизвестные открыли огонь на американской военной базе Баграм в афганской провинции Парван, передает агентство Синьхуа со ссылкой на местные власти.
В результате были застрелены шесть человек.
По данным агентства, погибшие являются местными жителями, работавшими на объекте.
Других подробностей пока не приводится.
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