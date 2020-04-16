МИД: Россия не нарушала своих обязательств по запрещению ядерных испытаний

Замминистра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что Россия не предпринимала никаких действий в нарушение своих обязательств по запрещению ядерных испытаний, передает ТАСС.

Ранее Госдепартамент США направил в Конгресс доклад, в котором заявил о якобы проведении Россией ядерных испытаний.

«Что касается упреков, доносящихся из Вашингтона... повторяем, что никаких мероприятий, которые включали бы элементы отклонения от нашего обязательства, вытекающего из нашего одностороннего моратория на ядерные испытания и из нашей ратификации ДВЗЯИ, мы не предпринимали», — заявил Рябков.

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