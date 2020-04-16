США заявляют об испытании Россией противоспутниковой ракеты

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Россия провела испытания противоспутниковой ракеты, заявляет Космическое командование Военно-воздушных сил США. Об этом сообщает Reuters.

При этом американские военные считают подобные испытания угрозой космическим системам США и их союзников, отметил командующий космическими силами Джон Реймонд.

«Соединенные Штаты готовы и привержены сдерживанию агрессии и защите нации, наших союзников и интересов США от враждебных действий в космосе», – подчеркнул Реймонд в своем заявлении.

Командующий также добавил, что космические державы несут ответственность за обеспечение безопасных и стабильных условий для деятельности в космосе.

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