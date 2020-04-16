НАТО сохраняет боеготовность на фоне пандемии

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Североатлантический альянс подтверждает сохранение боеготовности в условиях пандемии коронавируса нового типа, сообщает Пентагон по итогам встречи министров обороны стран-членов НАТО.

Главы оборонных ведомств в ходе совещания заверили в приверженности продолжению текущих операций альянса, а также сосредоточенности на сохранении сильного оборонительного положения для сохранения безопасности во время борьбы с пандемией, говорится в сообщении.

Кроме того, министр обороны отметили важность противодействия распространению дезинформации.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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