Госдеп подтверждает соблюдение Россией ДСНВ
Государственный департамент США подтверждает соблюдение Россией Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-3), сообщает ТАСС со ссылкой на направленный в американский конгресс доклад Госдепа о соблюдении странами договоренностей в сфере контроля над вооружениями, нераспространения и разоружения.
В соответствии с данными, доступными на конец 2019 года, Россия выполняет условия договора.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что продление договора зависит от позиции Соединенных Штатов по данному вопросу. Он также отметил, что ДСНВ остается единственным документом по ограничению вооружений подобного рода и важен для благополучия всей планеты.
Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений истекает в феврале 2021 года. В настоящее время неизвестно, будет ли он продлен.
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