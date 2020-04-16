Госдеп подтверждает соблюдение Россией ДСНВ

<img src="//img.gazeta.ru/files3/130/10828130/AP_090309042506-pic905-895x505-67491.jpg">

Государственный департамент США подтверждает соблюдение Россией Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-3), сообщает ТАСС со ссылкой на направленный в американский конгресс доклад Госдепа о соблюдении странами договоренностей в сфере контроля над вооружениями, нераспространения и разоружения.

В соответствии с данными, доступными на конец 2019 года, Россия выполняет условия договора.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что продление договора зависит от позиции Соединенных Штатов по данному вопросу. Он также отметил, что ДСНВ остается единственным документом по ограничению вооружений подобного рода и важен для благополучия всей планеты.

Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений истекает в феврале 2021 года. В настоящее время неизвестно, будет ли он продлен.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Госдеп: США принимают во внимание позицию России по ДСНВ

— США планируют подключить Китай к переговорам по ДСНВ

— Трамп хочет обсудить с лидерами стран СБ ООН контроль над вооружениями