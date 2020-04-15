Сирийской армии сдались 27 боевиков, которых готовили на базе США

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В Сирии группа боевиков, которых готовили на американской базе ВС, сдалась военным. Об этом сообщает РИА «Новости».

Глава российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии (ЦПВС) контр-адмирал Олег Журавлев рассказал, что сдавшиеся террористы проходили подготовку на находящейся в районе лагеря «Рукбан» базе США.

По его словам, 27 боевиков были задержаны при попытке выйти из зоны Эт-Танф в ночь на 14 апреля. Они хотели сдаться правительству и вернуться к мирной жизни.

Он уточнил, что террористы попали под атаку подконтрольного США отряда радикалов «коммандос революции» «Магавир Ас-Саура». Сейчас пойманные боевики находятся под охраной правительственных сил в Пальмире.

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