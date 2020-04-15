В Госдуме оценили заявление о возможном ударе Украины по России
Депутат Госдумы Дмитрий Белик в беседе с RT прокомментировал заявление, что Украина не исключает возможности нанесения по российским объектам ракетного удара.
По его словам, тема возможной войны между Россией и Украиной давно не является актуальной.
Во всем мире бушует эпидемия коронавируса, государства пытаются дать совместный отпор болезни. В это время элиты Украины продолжают мечтать о войне с Россией.
«Пора переходить к налаживанию диалога между странами», — подчеркнул Белик.
Ранее директор украинского Павлоградского химического завода, производящего ракетное топливо, Леонид Шиман допустил возможность нанесения ракетного удара по российским объектам. По его словам, украинская «Ольха» способна поразить инфраструктурные объекты в России, в частности НПЗ в городе Каменск-Шахтинский.
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