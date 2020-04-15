На Украине допустили нанесение ракетного удара по российскому НПЗ
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Директор украинского Павлоградского химического завода, специализирующегося на производстве, переработке и утилизации ракетного топлива, Леонид Шиман не исключил нанесение ракетного удара по инфраструктурным объектам в России, передает РИА «Новости».
Шиман уточнил, что удары украинской реактивной системой залпового огня «Ольха» могут быть нанесены по таким российским объектам критической инфраструктуры, как НПЗ в Ростовской области «Каменское».
Летом 2019 года экс-секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов заявил, что ракета «Ольха» якобы способна за несколько минут уничтожить Крымский мост.
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