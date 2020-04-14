Трамп: обсуждал с Путиным вопрос вооружений

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Президенты США и России Дональд Трамп и Владимир Путин во время телефонного разговора обсудили в воскресенье, 12 апреля, вопрос вооружений. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на американского лидера.

По словам главы США, разговор о вооружениях был «важной частью» беседы.

«В основном мы говорили о Китае, об их границах. Мы говорили немного о наших границах, о границе с Мексикой», — рассказал Трамп.

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков уведомил, что в ходе разговора Путина и Трампа тема договора об ограничении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), который заканчивается в 2021 году, не поднималась.

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