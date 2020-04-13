Российские военные следят за вошедшим в Черное море американским эсминцем
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Черноморский флот России отправился сопровождать вошедший в акваторию Черного моря американский эсминец Porter, сообщили «Интерфаксу» в Национальном центре управления обороной страны.
Уточняется, что корабль ВМС США вошел в Черное море 13 апреля в 18.30. После этого силы и средства флота приступили к слежению за действиями иностранного эсминца.
По сведениям Шестого оперативного флота США, Porter должен сотрудничать с черноморскими странами-партнерами в целях обеспечения безопасности на море.
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