Российские военные следят за вошедшим в Черное море американским эсминцем

<img src="//img.gazeta.ru/files3/828/12752828/USS_Porter__DDG-78__2007-pic905-895x505-36804.jpg">

Черноморский флот России отправился сопровождать вошедший в акваторию Черного моря американский эсминец Porter, сообщили «Интерфаксу» в Национальном центре управления обороной страны.

Уточняется, что корабль ВМС США вошел в Черное море 13 апреля в 18.30. После этого силы и средства флота приступили к слежению за действиями иностранного эсминца.

По сведениям Шестого оперативного флота США, Porter должен сотрудничать с черноморскими странами-партнерами в целях обеспечения безопасности на море.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— В США назвали цели захода американского эсминца в Черное море

— Эксперты объяснили движение российских фрегатов к Сирии

— Боевые корабли НАТО вошли в Черное море