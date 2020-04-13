На вооружение армии РФ поступили первые новейшие танки Т-90

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Первая партия новейших модернизованных танков Т-90М «Прорыв» поступила на вооружение российской армии. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что боевые машины поступили в танковую армию Западного военного округа, которая находится на территории пяти российских регионов.

В том числе несколько танков поступили в состав Таманской мотострелковой дивизии.

Уточняется, что поступления боевых машин начались в апреле 2020 года.

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