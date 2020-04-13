На вооружение армии РФ поступили первые новейшие танки Т-90
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Первая партия новейших модернизованных танков Т-90М «Прорыв» поступила на вооружение российской армии. Об этом сообщает ТАСС.
Отмечается, что боевые машины поступили в танковую армию Западного военного округа, которая находится на территории пяти российских регионов.
В том числе несколько танков поступили в состав Таманской мотострелковой дивизии.
Уточняется, что поступления боевых машин начались в апреле 2020 года.
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