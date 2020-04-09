Госдеп: США принимают во внимание позицию России по ДСНВ

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США принимают во внимание позицию России по договору СНВ-3 (Договору о сокращении и ограничении наступательных вооружений) и изучают возможность его продления, сообщил ТАСС представитель Госдепартамента.

«Администрация оценивает возможность продления ДСНВ, учитывая те угрозы, с которыми мы сталкиваемся сегодня, меняющуюся обстановку в области безопасности и заявление РФ о том, что у нее нет предварительных условий для продления», — заявили в Госдепе.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что продление договора СНВ-3 зависит от позиции Соединенных Штатов по данному вопросу. Он также отметил, что СНВ-3 остается единственным документом по ограничению вооружений подобного рода и важен для благополучия всей планеты.

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