Украина выразила РФ протест из-за очередного призыва на военную службу в Крыму
МИД Украины выразила России протест из-за начала очередного призыва на военную службу, проводимого в Республике Крым и городе Севастополь. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте министерства.
В украинском внешнеполитическом ведомстве заявили, что российская сторона грубо нарушает международное гуманитарное право, согласно которому России, «как государству-оккупанту» запрещено «заставлять лиц, находящихся под защитой, служить в ее вооруженных или вспомогательных силах». Кроме того, там отметили, что еще соседнему государству «запрещено оказывать давление и вести пропаганду в пользу добровольного вступления в армию» и «перемещать лиц, находящихся под защитой, за пределы оккупированной территории».
Также МИД Украины потребовало от России «отменить призыв на военную службу на временно оккупированной территории» Крыма и безусловно выполнить «свои международные обязательства как государства-оккупанта».
Еще в украинском Министерстве иностранных дел отметили, что призыв в армию во время пандемии коронавируса «является особенно циничным».