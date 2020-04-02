В Минобороны РФ сочли статьи La Stampa о российской помощи Италии заказными

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В Минобороны России считают, что публикации в газете La Stampa о российской помощи Италии в борьбе с коронавирусной инфекцией являются заказными. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на официального представителя российского военного ведомства генерал-майора Игоря Конашенкова.

По его словам, в министерстве обороны знают о «реальных заказчиках русофобской медиакампании» в этом итальянском издании.

Генерал-майор отметил, что в военном ведомстве России советуют им «усвоить древнюю мудрость, - Qui fodit foveam, incidet in eam (Кто роет яму другому, упадет в нее сам)».

«А чтобы было понятнее: Bad penny always comes back», — добавил Конашенков.

Ранее La Stampa сообщала, что якобы 80% поставленной из России техники не поможет в борьбе с коронавирусом. В материале издания указывалось, что таким образом Москва удовлетворяет свои политические амбиции.

В конце марта Россия отправила несколько военно-транспортных самолетов Ил-76 в Италию. Они доставили в страну около 100 российских специалистов в области вирусологии, а также восемь врачебно-сестринских бригад.

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