В Минобороны РФ сочли статьи La Stampa о российской помощи Италии заказными
В Минобороны России считают, что публикации в газете La Stampa о российской помощи Италии в борьбе с коронавирусной инфекцией являются заказными. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на официального представителя российского военного ведомства генерал-майора Игоря Конашенкова.
По его словам, в министерстве обороны знают о «реальных заказчиках русофобской медиакампании» в этом итальянском издании.
Генерал-майор отметил, что в военном ведомстве России советуют им «усвоить древнюю мудрость, - Qui fodit foveam, incidet in eam (Кто роет яму другому, упадет в нее сам)».
«А чтобы было понятнее: Bad penny always comes back», — добавил Конашенков.
Ранее La Stampa сообщала, что якобы 80% поставленной из России техники не поможет в борьбе с коронавирусом. В материале издания указывалось, что таким образом Москва удовлетворяет свои политические амбиции.
В конце марта Россия отправила несколько военно-транспортных самолетов Ил-76 в Италию. Они доставили в страну около 100 российских специалистов в области вирусологии, а также восемь врачебно-сестринских бригад.
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