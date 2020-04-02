Польша задумалась над целесообразностью покупки F-35
Польское правительство намерено проанализировать целесообразность покупки американских истребителей пятого поколения F-35 на фоне распространения пандемии коронавируса, заявил министр по контролю за государственными активами республики Яцек Сасин в эфире радиостанции RMF.
«Мы знаем, что будет кризис, но не знаем, насколько он будет глубоким, сколько он будет продолжаться <...> Мы, наверное, будем анализировать эти закупки», — сказал министр, отвечая на вопрос о целесообразности покупки.
Ранее Польша подписала соглашение на поставку из США 32 многофункциональных истребителей-бомбардировщиков пятого поколения F-35. Сумма контракта составила около $ 4,6 млрд.
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