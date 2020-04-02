Пентагон не будет возвращать авианосец, где произошла вспышка коронавируса

В Пентагоне заявили о том, что авианосец »Теодор Рузвельт», на котором была зафиксирована вспышка нового типа коронавируса COVID-19, останется в строю. Об этом сообщает ТАСС.

Командующий военно-морскими операциями США адмирал Майкд Гилдэй отметил, что власти «достигли большого прогресса» в тестировании на коронавирус среди членов экипажа и их возвращении с корабля.

Он также подчеркнул, что «Теодор Рузвельт» по прежнему готов к выполнению поставленных задач, поэтому «остается в строю».

«Закрыть вооруженные силы невозможно. У нас есть миссия – защита США и ее граждан, и мы ее выполняем», — добавил глава Пентагона Марк Эспер.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-2019.

11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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