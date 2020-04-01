Российский посол сообщил о готовности продлить ракетный договор с США

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Российский посол в США Анатолий Антонов заявил, что Россия готова оперативно договориться с Соединенными Штатами о продлении двустороннего Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), пишет Arms Control Today.

По его словам, Россия согласна договориться о продлении соглашения, однако для этого также необходимо согласие Соединенных Штатов, которого пока нет. Он напомнил позицию президента России Владимира Путина, говорившего о готовности страны немедленно и безоговорочно продлить договор.

«Представители администрации Трампа продолжают утверждать, что «еще есть время», поскольку продление договора, по их мнению, может быть оформлено в считанные дни», — добавил дипломат.

Он выразил надежду, что США определятся с подходами по договору в ближайшее время, так как до истечения срока его действия в феврале 2021 года остается все меньше времени.

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