В армии России проведено более 4 тысяч тестов на коронавирус
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На сегодняшний день заболевших коронавирусом среди военнослужащих ВС России не выявлено, передает газета «Красная Звезда» со ссылкой на пресс-службу Минобороны.
По данным издания, уже проведено 4 076 тестирований военных.
По последним данным, в России выявлено 2337 случаев заражения новым коронавирусом. 31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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