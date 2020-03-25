National Interest: российский танк Т-95 мог стать «кошмаром» НАТО
Разрабатываемый незадолго до распада СССР российский танк Т-95 мог бы стать «кошмаром» для Североатлантического альянса, пишет издание National Interest.
Во время разработки танк планировалось оснастить 152-миллиметровой пушкой, что обеспечило бы ему большую дальнобойность и возможность использовать обычные артиллерийские снаряды, пишет издание. Подчеркивается, что оснащенный таким орудием Т-95 превзошел бы большинство западных танков, использующих 120-миллиметровые пушки.
Кроме того, National Interest отмечает высокую мобильность и хорошую защиту Т-95. При этом издание пишет, что некоторые особенности так и не поступившего в серийное производство Т-95 были учтены при разработке танка Т-14 «Армата».
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