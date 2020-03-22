Российские военные продолжили патрулирование в Сирии
Российские военные провели очередное патрулирование в сирийских провинциях Алеппо и Хасеке, пишет «Интерфакс» со ссылкой на руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в САР Олега Журавлева.
«Продолжается реализация положений российско-турецкого Меморандума о взаимопонимании, принятого 22 октября 2019 г. Продолжено патрулирование подразделениями российской военной полиции», — сказал Журавлев.
Он добавил, что авиация продолжает патрулирование с воздуха.
5 марта Эрдоган провел в Москве переговоры с президентом России Владимиром Путиным. По их итогам был согласован совместный документ. В нем прописано прекращение боевых действий с 6 марта, а также создание коридора безопасности шириной 6 км к северу и югу от трассы М4 в Сирии.
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