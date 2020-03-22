Украинские военные назвали свои катера «ответом» десантным кораблям ЧФ ВМФ России

Украинские военные сочли есантно-штурмовые катера проекта «Кентавр» ВМС страны «достойным ответом» большим десантным кораблям Черноморского флота России. Об этом говорится в сюжете телерадиостудии «Бриз» Министерства обороны Украины.

В материале отмечается, что «Кентавры» могут достигать скорости в 30 узлов. При этом они вооружены, кроме прочего, блоками неуправляемых ракет С-8, а вмещают катера 36 десантников.

«Такие характеристики полностью устраивают командование ВМС (Украины. – прим. ред.), а, главное, являются достойным ответом устаревшим БДК Черноморского флота России, которые намного медленнее и уже давно исчерпали свой ресурс», – говорится в сюжете.