Умер летчик-снайпер Анатолий Фетисов

На 67 году жизни скончался летчик-снайпер Анатолий Фетисов. Он был первым командиром российского авиаполка «Нормандия-Неман», сообщает РЕН ТВ со ссылкой на неназванные источники.

Согласно данным издания, летчик скончался после продолжительной онкологической болезни.

Известно, что Фетисов также являлся главой Ассоциации Совета российских ветеранов авиаполка. В 1997 году его наградили серебряным орденом «Национальной обороны Франции».

По некоторым данным, с 2005 года Фетисов курировал работу музея «Нормандия - Неман».