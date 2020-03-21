Два российских танка попали в рейтинг лучших танков мира

Издание Мilitary Watch Magazine включило два российских танка в ретйинг лучших танков мира.

Модели такнов Т-14 «Армата» и Т-90М «Прорыв» включил в список самых мощный и современных такнков в мире.

Т-14 «Армата», по мнению авторов, радикально отличается от советских танков и может использовать широкий спектр специализированных боеприпасов, включая ракеты, способные поражать цели в воздухе.

Танк Т-90М «Прорыв» недавно успешно завершил испытания. Авторы отмечают, его систему свзяи и броню. Он сочетает в себе конструкцию боевого танка с передовыми технологиями.