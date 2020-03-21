Российские военные помогли в восстановлении мечети в Сирии
Российские военнослужащие помогли восстановить разрушенную боевиками «Исламского государства» (организация запрещена в России) мечеть на юге Сирии, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии контр-адмирала Олега Журавлева.
Работы по восстановлению мечети Абу Хузейфа Аль-Номан в провинции Эс-Сувейда продолжались месяц, заявил Журавлев. Он добавил, что руководство ЦПВС приняло участие в церемонии открытия мечети.
Кроме того, контр-адмирал выразил уверенность в скором возвращении жителей провинции на родину.
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