Российские военные помогли в восстановлении мечети в Сирии

<img src="//img.gazeta.ru/files3/861/12202861/RTS1VOUB-pic905-895x505-34883.jpg">

Российские военнослужащие помогли восстановить разрушенную боевиками «Исламского государства» (организация запрещена в России) мечеть на юге Сирии, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии контр-адмирала Олега Журавлева.

Работы по восстановлению мечети Абу Хузейфа Аль-Номан в провинции Эс-Сувейда продолжались месяц, заявил Журавлев. Он добавил, что руководство ЦПВС приняло участие в церемонии открытия мечети.

Кроме того, контр-адмирал выразил уверенность в скором возвращении жителей провинции на родину.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— В Сирии найдено место гибели летчика Романа Филипова

— США обвинили Россию в гибели турецких военных

— Маршрут российско-турецкого патруля в Идлибе сократили из-за провокаций