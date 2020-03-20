Шойгу отказался переносить весенний призыв
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Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу заявил, что весенняя призывная кампания не будет перенесена из-за коронавируса, передает ТАСС.
«Отдельное внимание уделено предстоящему призыву граждан на военную службу. Он будет проходить в строгом соответствии с федеральным законом «О воинской обязанности и военной службе», — сказал Шойгу.
Он уточнил, что призыв начнется 1 апреля и продлится до 15 июля.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос корреспондента «Газеты.Ru», заявил, что в Кремле изучат вопрос о переносе весеннего призыва.
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