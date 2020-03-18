Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле изучат вопрос о переносе весеннего призыва, отвечая на вопрос корреспондента «Газеты.Ru».

По его словам, Кремль обратится по этому поводу в Минобороны.

«Не знаю, не могу ответить. Вопрос хороший, будем изучать и обратимся с этим вопросом в Минобороны», — сказал Песков.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что голосование по поправкам в Конституцию может быть отменено, если ситуация с распространением коронавируса в стране крайне обострится.

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