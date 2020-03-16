Индия решила купить еще 400 российских танков Т-90С

Вооруженные силы Индии решили приобрести еще 400 российских танков Т-90С. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству России Дмитрия Шугаева.

Он уточнил, что Индия производит данные танки по соответствующей лицензии.

Индия является одним из крупнейших операторов танка Т-90С. Согласно данным справочника Military Balance 2019, на вооружении сухопутных войск страны состоит более 1025 танков Т-90С.

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