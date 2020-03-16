Минобороны предложило увольнять военных за порочащие честь поступки

Министерство обороны РФ предложило увольнять военнослужащих со службы за проступки, порочащее их честь и достоинство, а также за разглашение служебной информации. Соответствующий законопроект опубликован на федеральном портале проектов нормативных документов.

Проект закона разработало само ведомство.

Авторы документа отметили, что в СССР за упомянутые проступки офицеров увольняли, но положение потеряло силу в 1993 году.

Предлагается добавить подпункты в Федеральный закон «О воинской обязанности и военной службе».

Кроме того, порядок увольнения по названным основаниям предусматривает заключение аттестационной комиссии.

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