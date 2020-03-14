Герой России Шевченко рассказал, что привело к распаду СССР

Советский Союз распался из-за неправильных решений руководства страны в 1980-х годах. Об этом заявил рассекреченный отечественный разведчик-нелегал, Герой России Юрий Шевченко, передает РИА «Новости».

Он утверждает, что советская разведка не проиграла в холодной войне 80-х. По его словам, разведка являлась «глазами и ушами нации», однако «голова» принимала неверные решения.

«Разведка не проиграла — мы все знали», — подчеркнул Шевченко.

Ранее Юрий Шевченко рассказал, что еще в 1970-х годах слышал от агентов ЦРУ о планах развала СССР.

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