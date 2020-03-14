Коронавирус диагностирован у экс-генсека НАТО

Результаты анализа бывшего генерального секретаря Североатлантического альянса Хавьера Соланы оказались положительными, сообщает Reuters со ссылкой на информированный источник.

В настоящее время состояние здоровья экс-генсека улучшается, в качестве меры предосторожности он помещен под наблюдение, отметил источник.

Хавьер Солана занимал пост генсека НАТО с 1995 по 1999 год, после чего до 2009 года занимал пост верховного представителя Союза Европы по иностранным делам.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. По последним данным, заразились более 141 тысяч, погибли 5365 человека.

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