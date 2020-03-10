США рассчитывает на присоединение Китая к ДСНВ для предотвращения гонки вооружений

США намерены включить в российско-американский Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, неофициальное название - СНВ-3) Китай, Вашингтон предполагает, что это поможет предотвратить гонку вооружений. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя Госдепартамента высокого ранга.

По его словам, включение КНР в соглашение имеет крайне важное значение.

Он также добавил, что китайская сторона заинтересована в том, чтобы Соединенные Штаты и Россия «были ограничены» соглашением о контроле над стратегическими вооружениями.

Источник заверил, что в течение следующих нескольких лет Китай как минимум удвоит свой арсенал. При этом он отметил, что США якобы «не наращивают свой арсенал», а только модернизируют.

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