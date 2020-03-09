В САР рассказали о снижении числа обстрелов после договоренности Турции и РФ

В центре примирения в Сирии рассказали о снижении числа обстрелов в Идлибе после договоренностей между Турцией и Россией. Об этом сообщает РИА «Новости».

Руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в САР контр-адмирал Олег Журавлев также напомнил о введении режима прекращения огня в зоне деэскалации в провинции Идлиб.

«За прошедшие сутки обстрелов со стороны действующих незаконных вооруженных формирований, подконтрольных Анкаре, не зарегистрировано», — заключил Журавлев.

Он добавил, что два обстрела были зафиксированы в населенных пунктах Айн-Эн-Нуар и Танжара. Они были произведены с позиций неподконтрольных Турции бандформирований »Исламская партия Туркестана (организация запрещена в России)»* и «Джебхат ан-Нусра» (организация запрещена в России)*.

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