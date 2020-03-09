Врачей могут обязать сообщать о здоровье владельцев оружия Росгвардии
Российских врачей могут обязать сообщать о здоровье владельцев оружия в Росгвардию. Об этом «Российской газете» рассказал глава ведомства Виктор Золотов.
Он отметил, что соответствующий законопроект уже разработан и находится в стадии согласования на различных уровнях.
Так, согласно документу, Минздрав будет направлять необходимые данные об изменении здоровья человека, претендующего на получение разрешения на приобретение оружия, в Росгвардию, поэтому российским гражданам не придется предоставлять медицинские заключения лично.
Золотов уточнил, что от даты медосивдетельствования до выдачи самой лицензии проходит около пяти лет, а за это время состояние здоровья может поменяться.
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