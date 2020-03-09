МАГАТЭ впервые не получило доступ на объект в Иране

Иран отказал представителям Международного агентства по атомной энергетике (МАГАТЭ) в доступе к запрашиваемому по дополнительному протоколу объекту. Об этом сообщает РИА «Новости».

Гендиректор агентства Рафаэль Гросси заявил, что такая ситуаци наблюдается впервые. Он также выразил надежду на то, что Тегеран пересмотрит свое решение, а также отметил, что открыт к дискуссиям по данному вопросу.

«Это не то, о чем я могу спокойно забыть и пойти дальше», — заключил Гросси.

Ранее в четверг он рассказал о наличии вопросов у МАГАТЭ по возможному применению на трех объектах в Иране незадекларированных ядерных материалов.

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