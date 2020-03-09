Миссия Италии, ФРГ и Греции выполнит наблюдательный полет над Россией

В рамках Международного договора по открытому небу совместная миссия Италии, Германии и Греции совершит наблюдательный полет над российской территорией, передает РИА «Новости» со ссылкой на начальника Национального центра по уменьшению ядерной опасности Сергея Рыжкова.

По его словам, полет состоится в период с 9 по 13 марта.

Рыжков заявил, что он будет выполнен с аэродрома Кубинка на невооруженном самолете румынских ВВС АН-30.

В свою очередь Россия проведет аналогичный наблюдательный полет над Венгрией, сообщает сайт российского Минобороны.