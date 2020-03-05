Россия создала в Арктике группировку войск для обеспечения безопасности

Президент России Владимир Путин подписал указ об основах государственной политики в Арктике, в котором говорится о создании группировки войск в российской зоне для обеспечения безопасности. Соответствующий документ опубликован на портале правовой информации.

«Реализация государственной политики России в Арктике по состоянию на 2020 год обеспечила: ... создание группировки войск общего назначения ВС РФ в Арктической зоне Российской Федерации, способной обеспечить военную безопасность в различных военно-политических условиях», - говорится в документе.

Кроме того, сообщается о создании активно функционирующей береговой охране и улучшении контроля за воздушной, надводной и подводной обстановкой.

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