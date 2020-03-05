Турция направит тысячу спецназовцев на границу с Грецией из-за беженцев

Турция направит тысячу бойцов спецназа на границу с Грецией, чтобы не допустить возврата мигрантов в страну, передает ТАСС.

По словам главы турецкого МВД Сулеймана Сойлу, Греция пыталась «вытолкнуть» в буферную зону почти пять тысяч человек.

Сойлу отметил, что «греческие власти заврались», а мир «не хочет возразить против подобных нарушений прав человека». Он добавил, что Греция применяет оружие против беженцев, чтобы те не попали на территорию Европейского союза.

В конце февраля из-за обострения ситуации в Идлибе Турция решила не останавливать сирийских беженцев, желающих попасть в ЕС. Турецкие власти сообщали о 100 тысячах пересекших границу. Эту цифру назвали завышенной Греция и Россия. Афины обвинили Анкару в организованной переброске мигрантов.

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