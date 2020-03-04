Асад считает, что Турция действует в Идлибе по указке США

Президент Сирии Башар Асад заявил, что глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган действует в сирийском Идлибе по указке США. Об этом сирийский лидер сообщил в эфире телеканала «Россия 24».

«С военной точки зрения, первоочередная задача сейчас — это Идлиб. Очевидно, что Эрдоган бросил все свои силы, конечно, по указке американцев. В этом нет сомнений», — сказал Асад.

Он добавил, что после освобождения Идлиба армия займется освобождением других восточных районов страны. Асад отметил, что с военной точки зрения Идлиб – это «переводной плацдарм».

По мнению главы Сирии, турецкие власти приложили все силы, чтобы воспрепятствовать освобождению Идлиба, чтобы сирийские военные не смогли двигаться на восток.

Ранее силы правительства Сирии обстреляли в Идлибе турецких военных, в результате чего погибли 33 турецких военнослужащих, ранены еще более 30 человек. В Минобороны России пояснили, что сирийские войска обстреляли в Идлибской зоне населенный пункт Бехун с террористами.

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