Сирия пыталась сбить турецкий F-16 с помощью С-200

Сирийская армия предприняла попытку сбить истребитель F-16 турецких Военно-воздушных сил (ВВС) с помощью зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) С-200, сообщает Al Masdar News.

По данным издания, ракеты С-200 были нацелены на турецкий истребитель, однако информация о попадании в цель отсутствует. Предполагается, что F-16 уклонился от удара и вернулся на авиабазу.

Ранее силы правительства Сирии обстреляли в Идлибе турецких военных, в результате чего погибли 33 турецких военнослужащих, ранены еще более 30 человек. В Минобороны России пояснили, что сирийские войска обстреляли в Идлибской зоне населенный пункт Бехун с террористами.

При этом в районе Бехуна находились турецкие военные, которых там не должно было быть. Российская, сторона в свою очередь, предприняла исчерпывающие меры для полного прекращения огня сирийскими войсками, а также обеспечена эвакуация погибших и раненых турецких военных на территорию Турции.

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