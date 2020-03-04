Адмирал флота Сорокин ушел из жизни

Адмирал флота Алексей Сорокин ушел из жизни на 97-м году жизни. Об это сообщил Клуб военачальников РФ.

Отмечается, что адмирал умер после тяжелой и продолжительной болезни. Родным и близким Сорокина выразил соболезнование президент Клуба военачальников России генерал Анатолий Куликов.

Алексей Сорокин родился 28 марта 1922 года. В Великую отечественную войну участвовал в Смоленской, Белорусской, Прибалтийской операциях. В день победы Сорокин участвовал в блокаде Курляндской группировки врага. За период войны получил три ордена: Красной Звезды, Отечественной войны II-й степени, Отечественной войны I-й степени.

С 1952 года служил в Тихоокеанском флоте. С 1968 года Сорокин находился на высших политических должностях ВМФ. Являлся кандидатом в члены ЦК КПСС, депутатом Верховного Совета СССР, народным депутатом СССР.