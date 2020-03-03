В ЦПВС отреагировали на заявления о «миллионных» потоках беженцев из Сирии

Руководитель российского Центра примирения враждующих сторон в Сирийской Арабской Республике контр-адмирал Олег Журавлев прокомментировал многочисленные заявления представителей Турции, стран Европы и США о якобы «миллионных» потоках беженцев и «гуманитарной катастрофе» в результате обострения обстановки в зоне деэскалации сирийской провинции Идлиб. Об этом говорится в заявлении, распространенном ЦПВС.

По его словам, эти заявления, а также критика в адрес руководства Сирии и России на этот счет несостоятельны.

Он сообщил, что всего Идлибскую зону деэскалации покинули не более 235 000 тысяч человек.

«Объективные фактические данные Центра примирения враждующих сторон в Сирии опровергают любые попытки заинтересованных стран или организаций использовать вынужденные ответные действия сирийских войск против террористов в Идлибской зоне деэскалации в январе-феврале 2020 года для обвинений в якобы «гуманитарном кризисе»», — заявил Журавлев.

Он отметил, что данные заявления являются тенденциозными и абсолютно не соответствуют действительности.