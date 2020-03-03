Обвиняемый в издевательствах над Шамсутдиновым получил 2 года условно
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Рядовой Руслан Мухатов, которого обвиняют в том, что он издевался над солдатом Рамилем Шамсутдиновым, который устроил стрельбу в военной части в Забайкалье, приговорили к 2 годам лишения свободы условно. Об этом сообщает Telegrma-канал Mash.
Мухатову также назначили 30 тыс. руб. штрафа.
Прокуроры просили для него 2 года. Однако защита просила учесть 500 рублей и извинения, которые он принес рядовым после издевательств.
Сам подсудимый свою вину признал. До этого он не привлекался к уголовной ответственности.
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