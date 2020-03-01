РФ больше не может гарантировать безопасность самолетов Турции над Сирией

Российские военные сообщили, что они не могут гарантировать безопасные полеты турецкой стороны в небе над Сирией. Об этом сказал глава центра РФ по примирению враждующих сторон в Сирии Олег Журавлев, передает «Интерфакс».

По его словам, гарантировать безопасные перелеты невозможно из-за обострившейся ситуации в небе над Идлибом и после того, как сирийское правительство было вынуждено объявить о закрытия неба над территорией.

Также, по его словам, за прошедшие сутки было зарегистрировано 25 обстрелов со стороны боевиков в Идлибской зоне деэскалации в САР.

Силы правительства Сирии обстреляли в Идлибе турецких военных, в результате чего погибли 33 турецких военнослужащих, ранены еще более 30 человек. В Минобороны России пояснили, что сирийские войска обстреляли в Идлибской зоне населенный пункт Бехун с террористами. При этом в районе Бехуна находились турецкие военные, которых там не должно было быть. Российская, сторона в свою очередь, предприняла исчерпывающие меры для полного прекращения огня сирийскими войсками, а также обеспечена эвакуация погибших и раненых турецких военных на территорию Турции.

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